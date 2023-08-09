Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В Южной Корее из-за шторма отменили десятки авиарейсов, закрыли паромные переправы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сильные ливни обрушились на ряд районов Южной Кореи, что привело к отмене десятков авиарейсов, сообщают южнокорейские СМИ.

По состоянию на утро среды, отменено 144 рейса на остров Чеджудо и в обратном направлении. Кроме того, прекращена работа паромных переправ, связывающих этот остров с материковой частью страны.

Метеорологи сообщают, что максимальная скорость ветра в районе Чеджудо ночью составляла 86 км/ч. По прогнозам синоптиков, шторм "Ханун" принесет до 40 см осадков в южные и восточные районы страны.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал региональные власти принимать меры предосторожности и при необходимости производить эвакуацию жителей.

На прошлой неделе шторм "Ханун" привел к гибели двух человек в Японии.

Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнения в Пекине превысило 30 человек, почти 20 пропали без вести

В Британии конфискована недвижимость Гульнары Каримовой стоимостью более 20 млн фунтов

Что случилось этой ночью: среда, 9 августа

Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды

Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды

Глава NASA не считает Россию участником лунной гонки

Глава NASA не считает Россию участником лунной гонки

Военные сообщили о попытке боевиков проникнуть за линию соприкосновения в Сирии

Что произошло за день: вторник, 8 августа

Пандемия коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

Военные в Нигере решили не принимать делегацию ЭКОВАС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });