Председатель ОБСЕ выступил за завершение конфликта на Украине

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил о негативном влиянии конфликта на Украине на коллективную безопасность, выступает за его скорейшее завершение.

"Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться", - сказал Османи в пятницу на пресс-конференции в Астане.

По его словам, этот конфликт повлиял "на нашу коллективную безопасность", и как только он закончится, "мы сможем установить еще более близкое сотрудничество и предоставить региональные ответные меры".

Османи находится в Казахстане с официальным визитом.