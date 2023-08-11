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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Гибралтар снял арест с судна Gas Venus после уплаты залога в 1,5 млн фунтов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Судно Gas Venus в порту Гибралтара, ставшее виновником разлива бункерного топлива 1 августа, было освобождено из-под ареста после уплаты 1,5 млн фунтов залога, сообщает сайт правительства территории.

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Постановление о задержании было отменено 10 августа. Уплата залога администрации порта гарантирует полное покрытие расходов на все операции по очистке территорий, загрязненных разлившимся топливом, отмечается в сообщении.

"Отход судна из Гибралтара не повлияет на ведущееся расследование, поскольку все доказательства с Gas Venus уже собраны", - уточнили чиновники.

Портовые операции в порту Гибралтара были приостановлены утром 1 августа из-за разлива топлива на судне Gas Venus, стоявшем под бункеровку. По данным капитана порта, в результате происшествие вылилось около 1-2 тыс. литров топлива. На следующий день в порту были запущены операции небункеровочного характера. Остальные находились на неопределенный срок в стоп-режиме.

Гибралтар - крупнейший бункеровочный порт в Средиземноморье, где продается около 4 млн тонн судового топлива в год.

Гибралтар Средиземноморье Gas Venus
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