В Марокко температура впервые в истории наблюдений поднялась выше 50 градусов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Метеорологические службы Марокко в воскресенье подтвердили, что в стране на этой неделе был установлен новый температурный рекорд, сообщают франкоязычные СМИ.

По их данным, в минувшую пятницу воздух прогрелся до 50,4 градуса по Цельсию на метеорологической станции в Агадире на юге Марокко. Отмечается, что впервые в истории метеонаблюдений в стране температура превысила 50 градусов.

Предыдущим национальным рекордом считался показатель в 49,9 градуса по Цельсию, зафиксированный 13 июля этого года в городе Смара.

Ранее Служба по контролю за изменением климата ЕС "Коперник" сообщала, что июль этого года во многих частях мира стал самым жарким месяцем по средней температуре, когда-либо зарегистрированной. Температура была в среднем на 0,33 градуса по Цельсию выше, чем в июле 2019, который считался рекордно жарким до этого лета.