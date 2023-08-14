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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Астана не получала от Москвы и Ташкента официальных предложений о создании газового союза

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Идея создания трехстороннего газового альянса между Астаной, Ташкентом и Москвой принадлежит России, Казахстан официального предложения не получал, сообщил официальный представитель министерства энергетики республики Шынгыс Ильясов.

"Инициатива по формированию трехстороннего сотрудничества между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в газовой отрасли в ноябре 2022 года озвучена со стороны Российской Федерации. Вместе с тем, официальных предложений ни от российской, ни от узбекской сторон не поступало", - сообщил Ильясов журналистам в понедельник.

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Он подчеркнул, что сотрудничество в газовой сфере с Россией и Узбекистаном проводится в двустороннем формате "на основании взаимовыгодных партнерских отношений".

"Учитывая, что газотранспортная система Казахстана имеет свободные мощности по транзиту российского газа в направлении Узбекистана, между правительством Казахстана и ПАО "Газпром" подписан план мероприятий по организации работ по подготовке магистрального газопровода Средняя Азия - Центр к транспортировке российского газа в Узбекистан", - отметил Ильясов.

По его данным, эти работы планируется завершить 1 октября 2023 года.

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