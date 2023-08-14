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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

США отследили полеты российских военных самолетов близ Аляски

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Военные США и Канады отследили полет четырех российских военных самолетов в районе Аляски, сообщило в понедельник Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, находившихся в зоне опознавания ПВО Аляски поздно вечером 13 августа и ранним утром 14 августа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.

США Аляска РФ
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