США отследили полеты российских военных самолетов близ Аляски

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Военные США и Канады отследили полет четырех российских военных самолетов в районе Аляски, сообщило в понедельник Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, находившихся в зоне опознавания ПВО Аляски поздно вечером 13 августа и ранним утром 14 августа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.