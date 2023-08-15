В Минске заявили о планах скорректировать военную политику Белоруссии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В складывающейся геополитической обстановке Белоруссия вынуждена корректировать свою военную доктрину и концепцию национальной безопасности, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"В этой обстановке мы вынуждены корректировать свою военную политику. В ближайшее время будет принята новая редакция концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Параллельно мы активно работаем над актуализацией положений действующей военной доктрины белорусского государства", - сказал Хренин в своем выступлении на открытии XI Московской конференции по международной безопасности во вторник. Прямую трансляцию вел официальный канал Минобороны Белоруссии.

Хренин подчеркнул, что Белоруссия миролюбивая страна, но не позволит никому указывать, как ей жить на своей земле, а белорусская армия готова дать отпор любому агрессору.

"В то же время - и это будет продекларировано в новой доктрине - мы не планируем ни на кого нападать, не хотим ни с кем воевать. Вполне очевидно, что диалог необходимо возобновлять именно сейчас, пока еще есть выход из тупика и не развязана очередная мировая война", - заявил министр обороны Белоруссии.