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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

В Великобритании трех граждан Болгарии арестовали за работу на спецслужбы РФ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Трое граждан Болгарии уже несколько месяцев находятся под арестом в Великобритании по обвинению в работе на российские спецслужбы, сообщает во вторник "Би-би-си".

По ее данным, под стражу этих людей взяли в феврале, однако стало известно об этом лишь сейчас. Обвиняемые с тех пор остаются под стражей. Ожидается, что суд по их делу состоится в январе.

"Би-би-си" отмечает, что, по утверждению следствия, у этих людей, в частности, обнаружили поддельные документы - паспорта и удостоверения личности граждан Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Другие детали расследования не разглашаются. "Би-би-си" лишь подчеркивает, что эти люди жили в Великобритании на протяжении многих лет.

Великобритания Болгария РФ
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