Авиакомпании Европы выступили против потолка цен на авиабилеты в Италии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая в Европе ассоциация авиакомпаний Airlines for Europe (A4E) выступила против планов итальянского правительства ограничить цену авиабилетов на некоторых маршрутах, сообщает Financial Times.

Правительство Италии на прошлой неделе объявило о намерении установить потолок цен на авиаперевозки между материковой частью страны и островами Сицилия и Сардиния после того, как билеты на соответствующих направлениях подорожали на 70%.

План правительства предусматривает введение потолка цен в высокий сезон на уровне 200% от средней стоимости авиаперевозок. Кроме того, будут ограничены возможности перевозчиков по использованию механизмов сегментации клиентской базы, которые могут приводить к росту цен для отдельных категорий пассажиров, сообщила канцелярия премьер-министра Джорджи Мелони.

A4E направила письмо в Европейскую комиссию (ЕК), в котором охарактеризовала планируемые меры как нарушение прав авиакомпаний прав на свободную конкуренцию и самостоятельное установление цен. A4E также выразила опасения, что действия итальянского правительства станут прецедентом для других членов Европейского союза (ЕС), и призвала ЕК вмешаться в ситуацию.

Комментируя возникшие разногласия между авиаперевозчиками и кабинетом министров Италии, глава Ryanair Эдди Уилсон отметил, что введение потолка цен незаконно и в долгосрочной перспективе приведет к повышению тарифов на авиаперевозки из-за сокращения числа рейсов и пассажиров.

В Еврокомиссии в ответ на запрос Financial Times заявили, что оценят вводимые правительством Италии ограничения на предмет соответствия законам ЕС.

Итальянские чиновники обвинили журналистов в чрезмерном внимании к проблеме. Анонсированные меры не нарушают законов ЕС, подчеркнули источники в окружении министра промышленности страны Адольфо Урсо.

В сентябре Урсо намерен встретиться с представителями авиакомпаний и отраслевых ассоциаций для обсуждения спорных вопросов.