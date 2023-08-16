Грузовой корабль "Прогресс МС-22" отстыкуется от МКС 21 августа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 21 августа, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

В отчете госкорпорации о работах на МКС за 15 августа говорится, что выполнен "тест аппаратуры радиотехнической системы сближения "Курс-П" служебного модуля "Звезда" совместно с аппаратурой "Курс-НА" грузового корабля "Прогресс МС-22" перед расстыковкой от МКС, запланированной на 21 августа".

По данным "Роскосмоса", запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-24" к МКС намечен на 23 августа с космодрома Байконур.

В настоящий момент на борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.