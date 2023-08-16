Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Грузовой корабль "Прогресс МС-22" отстыкуется от МКС 21 августа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 21 августа, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

В отчете госкорпорации о работах на МКС за 15 августа говорится, что выполнен "тест аппаратуры радиотехнической системы сближения "Курс-П" служебного модуля "Звезда" совместно с аппаратурой "Курс-НА" грузового корабля "Прогресс МС-22" перед расстыковкой от МКС, запланированной на 21 августа".

По данным "Роскосмоса", запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-24" к МКС намечен на 23 августа с космодрома Байконур.

В настоящий момент на борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

МКС Прогресс МС-22 Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Филиппин заверили, что страна не готовится к боевым действиям с Китаем

Власти Филиппин заверили, что страна не готовится к боевым действиям с Китаем

Семнадцать солдат Нигера убиты на границе с Мали

Семнадцать солдат Нигера убиты на границе с Мали

Талибы запретили политические партии в Афганистане

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ

Brent подешевела до $84,64 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 16 августа

Шериф округа Фултон заявила, что Трампа поместят в тюрьму после явки с повинной

Глава Минобороны КНР посетит Белоруссию

Глава Минобороны КНР посетит Белоруссию

Российский источник заявил о подготовке отправки украинских диверсантов в Африку

Почти во всех штатах Бразилии произошел блэкаут

Почти во всех штатах Бразилии произошел блэкаут
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });