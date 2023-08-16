ЕК перенаправит Украине и Молдавии 135 млн евро для программ, предназначавшихся РФ и Белоруссии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Европейская Комиссия (ЕК) приняла решение перенаправить 135 млн евро, первоначально предназначавшихся для межрегиональных программ, связанных с Россией и Белоруссией, на усиление сотрудничества с Украиной и Молдавией.

"ЕК постановила перевести 135 млн евро, выделенные на период 2021-2027 гг. на программы, финансируемые Европейским фондом регионального развития, на аналогичные программы на Украине и в Молдавии", - информирует ЕК.

Эти средства, в частности, позволят поддержать проекты в сферах транспортного сообщения, здравоохранения, образования и исследований на Украине и в Молдавии, подчеркивает ЕК.

В марте 2022 года ЕК приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках межрегиональных программ, что привело к перераспределению 26 млн евро на программы сотрудничества с Украиной и Молдавией. Нынешнее решение затронет оставшиеся средства, первоначально предназначенные России и Белоруссии на период 2021-2027 гг.