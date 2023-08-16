Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель ЕС обсудили переговоры Баку и Еревана

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана, ход переговоров в этом направлении с участием международных посредников и ситуацию в регионе, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство в среду.

Байрамов, сообщили в МИД Азербайджана, заявил, что в последнее время Армения устраивает военно-политические провокации в регионе, делая необоснованные по мнению Баку, заявления о блокаде и гуманитарном кризисе в регионе. По словам министра, эти действия Еревана не способствуют миру и стабильности в регионе.

Кроме этого, Байрамов обвинил Ереван в срыве договоренностей по использованию дороги Агдам-Ханкенди параллельно с интенсификацией пропуска через Лачинскую дорогу, а также по встрече с представителями армянских жителей Нагорного Карабаха по реинтеграции. Это, добавил он, свидетельствуют о том, что Армения не заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном.

"Стороны также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - резюмировали в министерстве.

Азербайджан ЕС Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ООН призвали не препятствовать доставке гумпомощи в Карабах

Саркози считает, что только дипломатией можно решить конфликт на Украине

Саркози считает, что только дипломатией можно решить конфликт на Украине

Что произошло за день: среда, 16 августа

США ввели санкции против компаний из РФ и Казахстана за связи с КНДР

Швейцария присоединилась к части 11-го пакета санкций ЕС против РФ

Африканский союз выступил против военной интервенции в Нигере

Африканский союз выступил против военной интервенции в Нигере

Президент Польши инициировал изменения системы управления армией

Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022 году впервые за 14 лет

Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022 году впервые за 14 лет

Власти Филиппин заверили, что страна не готовится к боевым действиям с Китаем

Власти Филиппин заверили, что страна не готовится к боевым действиям с Китаем

Семнадцать солдат Нигера убиты на границе с Мали

Семнадцать солдат Нигера убиты на границе с Мали
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });