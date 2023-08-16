Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель ЕС обсудили переговоры Баку и Еревана

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана, ход переговоров в этом направлении с участием международных посредников и ситуацию в регионе, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство в среду.

Байрамов, сообщили в МИД Азербайджана, заявил, что в последнее время Армения устраивает военно-политические провокации в регионе, делая необоснованные по мнению Баку, заявления о блокаде и гуманитарном кризисе в регионе. По словам министра, эти действия Еревана не способствуют миру и стабильности в регионе.

Кроме этого, Байрамов обвинил Ереван в срыве договоренностей по использованию дороги Агдам-Ханкенди параллельно с интенсификацией пропуска через Лачинскую дорогу, а также по встрече с представителями армянских жителей Нагорного Карабаха по реинтеграции. Это, добавил он, свидетельствуют о том, что Армения не заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном.

"Стороны также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - резюмировали в министерстве.