Более 60 африканских мигрантов погибли в Атлантике

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мигранты с обнаруженной в Атлантическом океане у берегов Кабо-Верде лодки, по данным Международной организации по миграции (МОМ), погибли, сообщила в среду Le Figaro.

Газета, ссылаясь на официального представителя МОМ, отмечает, что погибли 63 человека. Спастись удалось 38 мигрантам, среди которых четверо детей. 56 человек пока считаются пропавшими без вести.

По словам спасшихся, лодка покинула сенегальский берег в рыбацкой деревне Фасс-Буай 10 июля со 101 пассажиром на борту.

Испанское рыболовецкое судно обнаружило лодку 14 августа в 277 км от одного из островов Зеленого Мыса и известило власти Кабо-Верде.