Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Более 60 африканских мигрантов погибли в Атлантике

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мигранты с обнаруженной в Атлантическом океане у берегов Кабо-Верде лодки, по данным Международной организации по миграции (МОМ), погибли, сообщила в среду Le Figaro.

Газета, ссылаясь на официального представителя МОМ, отмечает, что погибли 63 человека. Спастись удалось 38 мигрантам, среди которых четверо детей. 56 человек пока считаются пропавшими без вести.

По словам спасшихся, лодка покинула сенегальский берег в рыбацкой деревне Фасс-Буай 10 июля со 101 пассажиром на борту.

Испанское рыболовецкое судно обнаружило лодку 14 августа в 277 км от одного из островов Зеленого Мыса и известило власти Кабо-Верде.

Атлантический океан Кабо-Верде
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ООН призвали не препятствовать доставке гумпомощи в Карабах

Саркози считает, что только дипломатией можно решить конфликт на Украине

Саркози считает, что только дипломатией можно решить конфликт на Украине

Что произошло за день: среда, 16 августа

США ввели санкции против компаний из РФ и Казахстана за связи с КНДР

Швейцария присоединилась к части 11-го пакета санкций ЕС против РФ

Африканский союз выступил против военной интервенции в Нигере

Африканский союз выступил против военной интервенции в Нигере

Президент Польши инициировал изменения системы управления армией

Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022 году впервые за 14 лет

Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022 году впервые за 14 лет

Власти Филиппин заверили, что страна не готовится к боевым действиям с Китаем

Власти Филиппин заверили, что страна не готовится к боевым действиям с Китаем

Семнадцать солдат Нигера убиты на границе с Мали

Семнадцать солдат Нигера убиты на границе с Мали
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });