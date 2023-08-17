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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Из-за ливней в аэропорту Франкфурта-на-Майне отменили десятки рейсов

Из-за ливней в аэропорту Франкфурта-на-Майне отменили десятки рейсов
Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Из-за ливней в нескольких городах Германии начались наводнения, а в аэропорту Франкфурта-на-Майне, который считается одним из самых загруженных в стране, отменили около 70 рейсов, сообщает в четверг Associated Press.

Франкфуртский аэропорт закрылся накануне из-за сильных дождей и гроз. Более 20 самолетов ушли на другие аэропорты из-за невозможности приземлиться во Франкфурте.

Из-за затопления взлетно-посадочной полосы люди, которые уже находились в самолетах, готовых к вылету, не смогли их покинуть.

На устранении последствий грозы, прошедшей в ночь на четверг в федеральной земле Гессен, где находится Франкфурт-на-Майне, работают спасательные бригады.

Франкфурт-на-Майне Германия
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