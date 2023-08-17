В ООН сообщили о задержании талибами журналистов в шести провинциях Афганистана

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявила, что контролирующее страну движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) за последние 10 дней задержало работников СМИ в шести провинциях Афганистана.

"Журналистка Мортаза Бехбуди и активист движения за образование девочек Матиулла Веса, задержанные ранее в этом году, остаются под стражей де-факто властей", - говорится в сообщении Миссии ООН, опубликованном в четверг в социальных сетях.

МООНСА напомнила талибам об их обязательствах по международному праву уважать, поддерживать и продвигать права на свободу мнений и их свободное выражение, а также права всех задержанных на свидание с семьей, встречу с адвокатом и ознакомление с обвинениями против них.

Ранее независимые эксперты ООН заявили, что спустя два года после захвата власти в Афганистане движение "Талибан" продолжает нарушать многие права человека, в том числе реализуя систему тотальной дискриминации и порабощения женщин и девочек. В заявлении, содержание которого опубликовал сайт ООН, говорилось, что разрыв между обещаниями и практикой де-факто властей Афганистана увеличился, а надежды на то, что "Талибан" изменит свою политику, не оправдались.

"Два года назад талибы захватили власть в Афганистане, и с тех пор политика, которую они навязывают афганскому населению, привела к постоянному, систематическому и шокирующему нарушению множества прав человека, включая право на образование, труд, свободу слова, собраний и объединений", - говорилось в заявлении.

Озабоченность экспертов вызывают и постоянно поступающие достоверные сообщения о внесудебных казнях и насильственных исчезновениях, широко распространенной практике произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения, а также о произвольном выселении.

По оценкам экспертов, 16 миллионов детей в Афганистане не получают базового питания и медицинской помощи, необходимых для их благополучия и развития. Экономический спад порождает такие практики, как принудительные и детские браки, жестокое обращение, экономическая и сексуальная эксплуатация, продажа детей и органов, принудительный и детский труд, торговля людьми и небезопасная миграция.