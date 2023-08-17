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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

ВТО посчитала нарушением торговых обязательств пошлины Китая на товары из США

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) посчитала, что Китай нарушил торговые обязательства, введя пошлины на американские товары в качестве ответной меры на действия Вашингтона, ранее обложившего пошлинами поставки стали и алюминия из КНР.

Организация рекомендовала Китаю привести свою политику в соответствие с обязательствами страны, взятыми в рамках ВТО.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины в 25% и 10% на поставляемые из КНР сталь и алюминий в марте 2018 года. В ответ на это Пекин ввел пошлины в размере 15-25% на товары американского экспорта общим объемом порядка $2,4 млрд.

В декабре прошлого года ВТО вынесла решение, согласно которому американские пошлины на сталь и алюминий идут вразрез с правилами мировой торговли. Вашингтон обжаловал это решение.

Китай также имеет возможность обжаловать решение ВТО.

Министерство торговли КНР заявило, что изучает решение ВТО и примет меры в соответствии с правилами организации. Минторг также отметил, что причиной спора является протекционистское поведение США, и призвал Вашингтон немедленно отметить пошлины на китайские сталь и алюминий.

ВТО Китай США
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