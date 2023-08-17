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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

В ЕС не стали рассуждать о продлении ограничений экспорта продукции АПК Украины

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари назвал преждевременными рассуждения о продлении после 15 сентября временных превентивных мер, ограничивающих экспорт в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

"Что касается превентивных мер после 15 сентября, я не могу вам ответить. Это пока преждевременно. Я полагаю, что надо дать возможность прийти к результату в рамках координационной платформы", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопросы об украинском сельскохозяйственном экспорте, представитель ЕК сообщил: "Мы продолжаем работать в рамках совместной координационной платформы". "Мы продолжим все наши усилия в поддержку Украины", - сказал представитель ЕК.

Еврокомиссия 5 июня дала согласие на продление до 15 сентября ограничений экспорта ряда наименований сельхозпродукции из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. "Ограничения не означают запрет на транзит этих товаров через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию", - говорилось в документе, подписанном главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

ЕС Украина
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