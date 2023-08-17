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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Лукашенко не знает, пойдет ли на следующие выборы президента Белоруссии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще не принял решение, пойдет ли он на следующие президентские выборы.

"Я не принял никаких решений, честное слово. Может это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Президент сказал, что сейчас у него много других дел, ему надо "выстоять" и "выдержать" и "не вляпаться в какую-нибудь историю".

"Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее будущей власти зависит именно от этого", - отметил Лукашенко.

Он заявил, что еще не обсуждал тему будущих президентских выборов в Белоруссии со своими детьми.

Белоруссия Александр Лукашенко
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