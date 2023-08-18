Южная Корея выдала РФ обвиняемого в финансировании ИГИЛ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи передали российским коллегам обвиняемого в финансировании терроризма, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов, обвиняемый в финансировании терроризма", - сказала она.

Уголовное дело по статье 205.1 УК РФ, возбуждено в январе текущего года.

По данным МВД, предварительно установлено, что противоправное деяние совершено на территории Южной Кореи.

"Фигурант умышленно предоставил денежные средства участнику запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Впоследствии эти деньги были потрачены на приобретение огнестрельного оружия", - рассказали в МВД.

В марте Улпиджанов был задержан в Корее. Генпрокуратурой было дано НЦБ Интерпола МВД России поручение об организации процедуры депортации разыскиваемого.

В результате он передан представителям российской полиции для доставки в Москву.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.