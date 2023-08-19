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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Пострадавших в горах Памира россиян эвакуировали в Душанбе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Группа российских альпинистов, пострадавших в ходе прохождения туристического спортивного маршрута в горах Памира, была экстренно эвакуирована из базового лагеря и доставлена в Душанбе, сообщила в субботу пресс-служба российского посольства в Таджикистане.

"Всем пострадавшим оказывается срочная медицинская помощь в местных больницах. Продолжаем отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении.

Альпинистов эвакуировали с поляны Москвина на высоте 4 300 метров.

Отмечается, что благополучный исход спасательной операции стал возможен благодаря следованию туристами инструкциям Федерации спортивного туризма России, заблаговременному оповещению комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана о предстоящем туристическом маршруте, своевременному информированию посольства России в Таджикистане о чрезвычайной ситуации.

Таджикистан Памир
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