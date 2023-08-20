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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Чрезвычайное положение объявлено на юге Калифорнии из-за приближения урагана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение на большей части южной части региона в связи с приближением урагана "Хилари", сообщил телеканал CNN.

"Сегодня (в субботу по местному времени - ИФ) губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение на большей части Южной Калифорнии, чтобы, начиная с сегодняшнего дня, поддержать усилия по реагированию на ураган "Хилари" (...), мобилизовать и скоординировать ресурсы в преддверии прогнозируемых последствий", - говорится в пресс-релизе губернаторского офиса.

Телеканал отмечает, что жители юго-запада готовятся к "катастрофическому и опасному для жизни наводнению", когда ураган, который называют "историческим", обрушится на регион, самые серьезные последствия ожидаются в воскресенье и понедельник.

Калифорния
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