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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

На президентских выборах в Гватемале победил Бернардо Аревало

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бернардо Аревало - сын экс-президента Хуана Хосе Аревало - избран новым президентом Гватемалы.

После подсчета более 99% голосов высший избирательный суд (TSE) сообщил, что Аревало, представляющий движение Semilla, набрал во втором туре выборов 58% голосов избирателей, опередив бывшую первую леди Сандру Торрес, за которую проголосовали 37% участников выборов.

Судья верховного избирательного суда Бланка Альфаро назвала Аревало "виртуальным победителем" и призвала к немедленному национальному диалогу для урегулирования глубоких политических разногласий в стране.

"Мы собираемся сформировать правительство, которое будет служить всем гватемальцам, правительство, которое заботится обо всех людях, несмотря на различия", - сказал Аревало.

Агентство Associated Press, комментируя итоги выборов, пишет, что Аревало считался аутсайдером президентской гонки, однако "избиратели, разгневанные широко распространенной коррупцией и неспособностью лидеров бороться с ней, сделали решающий выбор в пользу перемен".

Гватемала
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