Австралия заключила сделку на покупку у США более 200 крылатых ракет "Томагавк"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Австралия завершила подписание контракта на приобретение у США более 200 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) на сумму в $833 млн, сообщили в понедельник британские СМИ.

"Мы инвестируем в способности австралийских военных держать наших противников под прицелом все дальше от берегов Австралии и обеспечить безопасность австралийцев в сегодняшнем сложном и неопределенном мире", - заявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлз.

Он отметил, что ракеты "Томагавк" разместят на эсминцах типа "Хобарт".

Таким образом, уточняют СМИ, Австралия станет третьей страной мира - наряду с США и Великобританией, имеющей на вооружении эти ракеты.

Кроме того, Марлз сказал, что Канберра приобретет у США более 60 противорадиолокационных управляемых ракет.

Госдеп США одобрил заключение сделки на поставку ракет "Томагавк" еще в марте. Кроме того, на прошлой неделе ведомство дало добро на поставки Австралии реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму в $975 млн.

СМИ напоминают, что ранее в Канберре заявляли о необходимости модернизации вооруженных сил Австралии на фоне интенсивного наращивания военной мощи Китаем.

Издание Defense news поясняло, что ракеты "Томагавк" с дальностью полета около 1,6 тыс. км особенно важны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где у Китая есть баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21 с дальностью боя соответственно 4 тыс. км и 2,1 тыс. км.