Замглавы Еврокомиссии подал в отставку для участия в выборах в Нидерландах

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подал в отставку во вторник в связи с решением баллотироваться на предстоящих в ноябре в Нидерландах парламентских выборах, объявили в ЕК.

"Я благодарю Франса Тиммерманса за его увлеченную и неустанную работу по претворению европейского "зеленого курса" в реальность. Он был ключевым членом моей коллегии комиссаров", - сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, вклад Тиммерманса в работу Еврокомиссии и в европейский проект выходит за рамки "зеленого курса". Зампред ЕК "внес свой вклад в формирование многих инициатив комиссии в истинно коллегиальном стиле".

Глава Европейской комиссии приняла решение поручить функции исполнительного заместителя председателя, курирующего "зеленый курс", заместителю председателя Марошу Шефчовичу.

"Она также решила временно передать ответственность за политику действий в области климата заместителю председателя Шефчовичу до назначения нового члена комиссии, имеющего нидерландское гражданство", - отмечается в коммюнике ЕК.

Тиммерманс также работал в Европейской комиссии предыдущего состава в 2014-2019 годах в качестве первого заместителя председателя, где он отвечал за межинституциональные отношения, верховенство закона и Хартию основных прав. В ЕК нынешнего состава на него была возложена ответственность за европейский "зеленый курс".

В середине августа Associated Press сообщило, что Тиммерманс будет единственным кандидатом Партии труда и партии "Зеленые левые" на парламентских выборах в Нидерландах.

Агентство уточняло, что достигнутая договоренность двух левых партий по кандидату должна быть официально утверждена 22 августа.