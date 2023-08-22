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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Движение судов через пролив Дарданеллы закрыли из-за работы пожарной авиации

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Турецкие власти во вторник приостановили движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров в прибрежных районах, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, "движение через пролив приостановлено с 18:45 по местному времени (совпадает с московским), поскольку в тушении пожаров принимают участие специализированные самолеты, забирающие воду прямо из пролива".

Кроме того, если огонь выйдет на побережье, то к тушению уже готовы специализированные суда.

О том, когда движение через Дарданеллы могут возобновить, пока не сообщается.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором - и с Чёрным. Он является важным путем для судов.

Турция Дарданеллы
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