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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Калифорнии в популярном у байкеров баре в результате стрельбы погибли люди

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На юге Калифорнии мужчина начал стрелять по людям в популярном у байкеров баре Cook"s Corner. По данным департамента шерифа округа Орендж, три человека погибли, стрелявший тоже убит, передает АР.

Еще шестерым потребовалась госпитализация, пять из них получили пулевые ранения.

Трагедия произошла около 19 часов среды по местному времени в городе Трабуко-кэньон в заведении, где любят отдыхать байкеры и где регулярно проходят живые концерты.

Как передает CNN, в департаменте шерифа случившееся назвали "инцидентом со стрельбой с участием сотрудника полиции". Источник телекомпании в правоохранительных органах уточнил, что стрелявший ранее служил в полиции. Одной из версий случившегося собеседник CNN назвал конфликт между двумя группами посетителей бара.

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