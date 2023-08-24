В военное время у белорусов смогут изымать грузовики, автобусы и квадрициклы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии установило перечень транспортных средств, которые у граждан и организаций смогут изымать в интересах армии и других формирований в период мобилизации и в военное время. Постановление с этим перечнем опубликовано на Национальном правовом портале республики.

"Установить перечень транспортных средств, подлежащих предоставлению Вооруженным силам Республики Беларусь, другим войскам, воинским и специальным формированиям в период мобилизации и в военное время, согласно приложению", - говорится в документе.

Изымать можно будет "все транспортные средства государственных органов, иных организаций независимо от форм собственности, являющихся собственниками транспортных средств или владеющих транспортными средствами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления".

У граждан изымать можно будет легковые автомобили с колесной формулой 4х4, автобусы, грузовые автомобили, в том числе грузовые автомобили со специальными кузовами, специальные автомобили, грузопассажирские автомобили, седельные тягачи, а также прицепы и полуприцепы, тракторы, самоходные автомобили, квадрициклы и снегоболотоходы.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.