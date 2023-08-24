На морском нефтепромысле SOCAR погибли два сотрудника "Азернефти"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Двое сотрудников производственного объединения "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа - ИФ) погибли в результате несчастного случая в ходе ремонтных работ в море, сообщает азербайджанское агентство Report.

"В ходе проведения ремонтных работ на аварийном участке пункта по сбору нефти на первом промысле нефтегазодобывающего управления им. Н.Нариманова ПО "Азнефть" в четверг двое работников упали в море в результате обрушения бетонных плит и утонули", - отмечает агентство.

Это монтажник Ширван Агамамедов Ширван 1960 года рождения и сварщик Шамо Нариманов 1984 года рождения. Их тела уже нашли и извлекли из воды.