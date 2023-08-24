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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Ряд крупнейших банков США выплатит инвесторам $499 млн в рамках антимонопольного иска

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американские банки Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и швейцарский UBS согласились выплатить группе инвесторов $499 млн в рамках соглашения об урегулировании коллективного антимонопольного иска, сообщает Financial Times.

Истцы в составе нескольких американских пенсионных фондов обратились в федеральный суд Манхэттена еще в 2017 году. Они утверждали, что перечисленные банки вступили в сговор с целью воспрепятствовать конкуренции на рынке кредитования акциями, объем которого оценивается в $2,7 трлн.

В рамках операций на этом рынке институциональные инвесторы предоставляют другим инвесторам активы во временное распоряжение за определенную плату.

По мнению истцов, банки препятствовали развитию таких бирж, как AQS в США и SLX в Европе, которые потенциально могли способствовать снижению издержек при осуществлении операций кредитования ценными бумагами. В частности, они бойкотировали инвесторов, использовавших указанные торговые площадки, и скупали их интеллектуальную собственность, но при этом никак ее не использовали.

В 2022 году, швейцарский Credit Suisse согласился выплатить истцам по тому же делу $81 млн. В настоящее время продолжается судебное разбирательство в отношении другого ответчика – Bank of America Corp.

США Goldman Sachs JPMorgan Chase Morgan Stanley UBS
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