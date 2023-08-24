В Британию за год учиться и работать приехали 1,1 млн иностранцев

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Число иностранцев, приехавших в Великобританию на заработки или учебу, за год до июня повысилось на 27%, подсчитало Министерство труда и пенсий страны.

По данным министерства, за 12 месяцев до июня число взрослых иностранных граждан, получивших национальный страховой номер (NINo), достигло рекордных 1,112 млн против 877 тысяч за год до июня 2022 года. Получение NINo позволяет работать и учиться в Британии.

Большинство новых обладателей NINo - 961 тысяча - представляют страны, не входящие в Европейский союз. При этом в последние 20 лет основная доля вновь зарегистрированных страховых номеров чаще всего приходилась на представителей государств ЕС, указывает Financial Times.

Лидером по количеству получателей NINo за год до июня стала Индия (279 тысяч), вторую позицию заняла Нигерия (133 тысячи), третью - Украина (75 тысяч), четвертую - Пакистан (65 тысяч), пятую - Румыния (36 тысяч).