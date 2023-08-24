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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Чехия выкупит у немецкой компании большую часть системы хранения газа в стране

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Чешский государственный сетевой оператор CEPS покупает у германской RWE ее активы по хранению газа в стране – компанию RWE Gas Storage за 360 млн евро, сообщили стороны сделки.

Шесть ПХГ RWE Gas Storage общим объемом 2,7 млрд куб. м активного газа обеспечивают 2/3 мощностей хранения в республике. В компании занято 250 человек.

Покупка уже одобрена правительством Чешской Республики, заключен договор купли-продажи. Сделка подлежит одобрению регулирующих органов и, как ожидается, будет закрыта в 2023 году.

При этом RWE отмечает, что намерена сохранить бизнес по хранению газа в Германии - там ПХГ компании построены в соляных кавернах и могут быть использованы для хранения водорода.

Чехия Германия CEPS RWE
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