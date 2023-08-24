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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Через пролив Дарданеллы стали пропускать суда в одном направлении

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Движение через турецкий пролив Дарданеллы, закрытое со вторника из-за природных пожаров, частично восстановили в четверг, сообщает Middle East Eye.

Пока открыли движение лишь в одном направлении – с юга на север, то есть из Эгейского моря в Мраморное.

Прохода через пролив на северном и южном входе в него ожидали более 150 судов.

Между тем, пожарные продолжают борьбу с природными пожарами в прилегающих к проливу районах.

Турецкие власти приостановили движение судов через пролив Дарданеллы во вторник из-за лесных пожаров в прибрежных районах.

По их данным, движение через пролив было приостановлено, поскольку в тушении пожаров принимали участие специализированные самолеты и вертолеты, забирающие воду прямо из пролива.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором – и с Черным. Он является важной судовой транспортной артерией.

Турция Эгейское море Мраморное море Дарданеллы
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