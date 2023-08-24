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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

ЦПВС сообщил об опасном сближении истребителя F-16 с самолетом ВКС РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Истребитель F-16 возглавляемой США коалиции допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим полет вдоль южной границы Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"23 августа с 10:30 в районе Эт-Танф на высоте около 6500 метров истребитель F-16 "коалиции" допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить на брифинге в четверг.

Он заявил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 9 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал контр-адмирал.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 19 нарушений тремя парами истребителей F-35, четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей "Rafale" и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции.

Кулить сообщил также, что в течение суток над позициями сирийских правительственных войск огнем из стрелкового оружия сбиты два беспилотных летательных аппарата боевиков, снаряженных самодельными взрывными устройствами.

F-16 F-35 ВКС РФ Вадим Кулить
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