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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Байден и Зеленский обсудили возможности ускорения поставок Украине F-16

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудили возможности ускорения поставок истребителей F-16 Киеву, сообщил Белый дом.

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"Президенты Байден и Зеленский обсудили (...) вопросы ускорения процесса одобрения передачи другими странами F-16 Украине после завершения обучения (пилотов - ИФ) для повышения ее обороноспособности" - говорится в сообщении.

Они также коснулись темы начала подготовки украинских летчиков в США, отметили в администрации американского президента.

Байден в очередной раз подтвердил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

В четверг представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что США в октябре начнут тренировать у себя украинцев пилотированию истребителей F-16, но до этого в сентябре устроят для них курсы английского языка.

В Минобороны США также сообщили, что Вашингтон продолжит активные консультации с Данией, Нидерландами и другими европейскими союзниками по проведению этих тренировок.

Ранее в четверг газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американских властей сообщила, что Пентагон планирует начать тренировки украинских пилотов уже в сентябре.

На прошлой неделе советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы одобрить передачу Украине F-16 от третьих стран после обучения украинских летчиков.

Вашингтон Джо Байден Джейк Салливан
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