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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минэкономики Армении отметило резкий рост товарооборота с Россией

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Товарооборот между Арменией и Россией по итогам января-июля 2023 года достиг $3,7 млрд, заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

"Торговля между Арменией и Россией растет. За первые семь месяцев этого года товарооборот составляет $3,7 млрд. Это на 70% больше, чем в прошлом году. В общем объеме товарооборота $2 млрд - это экспорт из Армении, $1,7 млрд - экспорт из России", - сказал Керобян на совместном брифинге с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым в рамках "Делового завтрака с представителями бизнес-сообществ Армении и России".

По словам Керобяна, "данные показатели - не предел и мы намерены нарастить наше сотрудничество в разных сферах".

Своей стороны, Решетников отметил, что обсуждаемые в Ереване вопросы касались макроэкономики, особенно, связанные с валютным курсом, "потому что курс рубля и драма драматично разошлись".

"Это вызывает определенную обеспокоенность у армянских бизнесменов, которые экспортируют в Россию. Но текущая ситуация не отменяет стратегические задачи - это взаимные инвестиции, новые проекты, кооперация на увеличение доли добавленной стоимости, которая в Армении создается, продукция, которая необходима сейчас России", - сказал глава Минэкономики Армении.

Минэкономразвития РФ Армения Максим Решетников Ваан Керобян
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