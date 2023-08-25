В ЦПВС заявили об опасном сближении двух F-35 коалиции с российским Су-35 в САР

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Два истребителя F-35 возглавляемой США международной коалиции допустили опасное сближение в Сирии с самолетом Су-35 ВКС России, летевшим вдоль южной границы страны, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

"25 августа с 9:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6500 метров пара истребителей F-35 "коалиции" допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить на брифинге в пятницу.

Он заявил также, что авиация международной коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением протоколов деконфликтации и сирийского воздушного пространства.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил контр-адмирал.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей "Тайфун" и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".

Подобными действиями коалиция создает опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, подчеркнул Кулить.