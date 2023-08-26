Экипаж Crew Dragon занял места в кабине перед запуском к МКС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Экипаж пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в составе трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" занял свои места в кабине перед предстоящим запуском к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

На многоразовом космическом корабле Crew Dragon закрылся люк.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Запуск корабля с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX предполагается осуществить со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 03:27 по времени Восточного побережья США (в 10:27 мск).