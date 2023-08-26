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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Индии ввели ограничения на поставки риса ради продовольственной безопасности

В Индии ввели ограничения на поставки риса ради продовольственной безопасности
Фото: David Talukdar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Индия приняла решение ввести дополнительные ограничения на поставки риса с целью попытаться обеспечить свою продовольственную безопасность, cообщает агентство Bloomberg.

Этот шаг Индии, возможно, еще серьезнее сократит мировые поставки зерна.

Ранее стало известно, что правительство страны ввело 20% экспортную пошлину на рис и ограничило около 80% его поставок за рубеж.

Официальной причиной установленных ограничений называется обеспечение продовольственной безопасности Индии.

Поскольку Индия является крупнейшим экспортером риса, цены на него на мировых рынках могут начать расти.

"Благодаря этому шагу внутренние цены упадут, и это поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию", - уверен президент Ассоциации экспортеров риса Кришна Рао.

Индийские власти добавили, что экспортерам, имевшим соглашения до введения нового правила, по-прежнему будет разрешено отгружать зерно.

Индия
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