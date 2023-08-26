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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЦПВС сообщил о сближении беспилотника западной коалиции с Су-35 ВКС РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Авиация западной коалиции во главе с США создала опасную ситуацию в небе Сирии, осуществляя полет в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"25 августа с 17:35 в районе Эт-Танф на высоте около 7200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения. Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал контр-адмирал.

Как сообщает Кулить, за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тyphoon" и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал контр-адмирал журналистам.

ВКС РФ Вадим Кулить F-35
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