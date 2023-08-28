3M может выплатить около $5,5 млрд для урегулирования дела о берушах

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская 3M Co., выпускающая более 60 тысяч наименований различных товаров, скоро достигнет соглашения с истцами по делу о произведенных ею и ее дочерней компанией берушах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к переговорам источники.

Предполагается, что для урегулирования претензий истцов 3M выплатит около $5,5 млрд, но окончательная сумма еще не согласована. Совет директоров компании также пока не голосовал по этому вопросу.

Некоторые аналитики ожидали, что сумма к выплате в рамках мирового соглашения может составить $10-15 млрд, указывает газета.

Более 300 тысяч истцов, включая ветеранов вооруженных сил США, в рамках самого масштабного в истории страны коллективного иска о причинении вреда утверждают, что 3M и купленная ею в 2008 году Aearo Technologies выпустили дефектные беруши, которые не смогли защитить их слух от негативного воздействия шума.

3M заявляет, что беруши исправно выполняют свою функцию у тех, кто прошел соответствующий инструктаж.

Aearo прошлым летом инициировала процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и приняла на себя ответственность по всем претензиям о причинении вреда. Предполагалось, что судебный надзор поможет ей в разбирательствах с ветеранами. 3M обещала оплатить любую мировую сделку Aearo.

В июне этого года суд отклонил заявление о банкротстве Aearo, заявив об отсутствии у нее права на соответствующую защиту в рамках законодательства в связи с упомянутым обещанием 3M. Aearo планирует обжаловать это решение.

Кроме того, в позапрошлом месяце стало известно, что 3M выплатит за 13 лет до $10,3 млрд (в текущих ценах) для урегулирования претензий операторов систем водоснабжения. Претензии связаны с загрязнением воды пер- и полифторалкильными соединениями (ПФАС) - синтетическими веществами, которые не распадаются в окружающей среде и попадание которых в организм считается одной из причин серьезных заболеваний.

WSJ пишет, что мировое соглашение с операторами может обойтись холдингу в $12,5 млрд за пять лет и еще не одобрено судом.