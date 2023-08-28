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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В Совбезе России увидели риски сближения Молдавии с НАТО

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Молдавия активно наращивает сотрудничество с НАТО, что несет риски как для внутренней, так и региональной безопасности, заявил "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

"Формально не отказавшись от закрепленного в Конституции нейтрального статуса, Молдавия активно сближается с НАТО. Под надуманным предлогом "российской угрозы" форсированными темпами наращивается сотрудничество с альянсом в разных сферах", - сказал он.

По его словам, "остается сложной обстановка в Приднестровье" - Кишинев все чаще выдвигает требования вывести оперативную группу российских войск и заменить ее на гражданских наблюдателей ОБСЕ.

"Очевидно, что сложившаяся сейчас в Молдавии ситуация чревата рисками не только для внутренней, но и для региональной безопасности", - заявил замсекретаря Совбеза.

В этом же интервью он назвал размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия ответом на агрессивное поведение Запада.

"Агрессивное поведение западных соседей у рубежей Союзного государства вынудило нас принять ответные меры, в том числе разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, увеличить боевой потенциал авиационной составляющей совместной региональной группировки войск", - сказал он.

По его словам, в обновленной концепции безопасности Союзного государства "на основе всестороннего анализа международной обстановки будут определены ключевые направления и механизмы реализации наших общих задач по обеспечению безопасности и стабильности".

Шевцов заявил, что страны Запада еще до начала военной операции на Украине нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, однако "достигли обратного эффекта и еще больше укрепили отношения с нашим ближайшим союзником".

Запад Молдавия НАТО Приднестровье Совбез Белоруссия Алексей Шевцов
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