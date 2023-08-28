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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Байден в сентябре отправится с визитом во Вьетнам

Байден в сентябре отправится с визитом во Вьетнам
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в конце следующей недели посетит Вьетнам, где обсудит двустороннее сотрудничество, сообщили в понедельник в Белом доме.

"Президент Джо Байден отправится 10 сентября в Ханой, Вьетнам. В Ханое президент Байден встретится с генеральным секретарем (ЦК Компартии Вьетнама - ИФ) Нгуеном Фу Чонгом и другими важными представителями руководства, чтобы обсудить пути углубления сотрудничества между США и Вьетнамом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что лидеры обсудят, среди прочего, "мир, процветание и стабильность в регионе".

Согласно сообщению Белого дома, на следующий день Байден отправится из Вьетнама на Аляску, где примет участие в мероприятиях по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года.

Джо Байден США Вьетнам
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