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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В Ливии отстранили главу МИД после информации о ее встречи с коллегой из Израиля

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от работы министра иностранных дел страны Наджлу Мангуш после того, как в Израиле распространили информацию о ее встрече с израильским коллегой Эли Коэном, сообщает в понедельник Associated Press.

Дбейба, который руководит правительством национального единства Ливии, контролирующем Триполи, также упомянул, что в отношении Мангуш инициировано расследование, однако детали не уточнил.

При этом в МИД Ливии заявили, что встреча носила неофициальный характер и не была спланирована заранее. В ведомстве подчеркнули, что никаких соглашений на ней не принималось.

Переговоры состоялись на минувшей неделе в Риме. По словам израильского министра иностранных дел Коэна, они затронули тему сохранения наследия еврейского сообщества в Ливии, а также возможную помощь со стороны Израиля в гуманитарных вопросах, сельском хозяйстве, водных ресурсах.

После того, как Израиль объявил об этой встрече, Мангуш покинула Ливию и отправилась в Турцию, отмечает агентство со ссылкой на официальное лицо в МИД Ливии, отметили источники агентства.

По данным Associated Press, после этой информации на улицах Триполи и рядя других городов прошло несколько акций протеста.

Между Ливией и Израилем никогда не было дипломатических отношений.

Израиль Ливия
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