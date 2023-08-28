В Белоруссии задержали политолога за сотрудничество со спецслужбами Польши

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержан агент польских спецслужб, сообщил в понедельник гостелеканал ОНТ.

Как утверждается в сообщении, он собирал данные, которые касались Белоруссии и сферы безопасности, а также военной и оборонной тематик.

Телеканал анонсировал во вторник фильм-расследование. Из него следует, что задержанным является политолог Андрей Поротников. Ранее он работал в МВД Белоруссии, а после увольнения занялся независимой аналитикой по теме безопасности и силовых структур.