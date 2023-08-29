Глава Минторга США достигла определенных договоренностей в первый день визита в КНР

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Одной из важнейших целей визита министра торговли США Джины Раймондо в Китай является стабилизация отношений между двумя странами, которые переживают период напряженности, отмечают мировые СМИ.

В понедельник перед встречей с министром коммерции КНР Ван Вэньтао Раймондо заявила: "Это сложные отношения; это непростые отношения. Мы, конечно, будем расходиться во мнениях по некоторым вопросам, но я верю, что мы сможем добиться прогресса, если будем прямыми, открытыми и практичными".

Хотя по итогам визита не ожидается прорывных результатов, стороны в понедельник смогли выйти на определенные договоренности, которые, по оценкам СМИ, могут привести к конкретному прогрессу в будущем.

В частности, стороны создадут новую рабочую группу, которая будет обсуждать и стремиться решить коммерческие, торговые и инвестиционные разногласия. Группа будет собираться дважды в год на уровне заместителей министров, ее первое заседание состоится в Вашингтоне в начале 2024 года.

Была достигнута договоренность о создании механизма проверки, включающий обеспечение соблюдения экспортного контроля США, в надежде уменьшить "непонимание политики национальной безопасности Соединенных Штатов".

Министры договорились проводить периодические технические обсуждения по улучшению защиты коммерческой тайны и конфиденциальной деловой информации, регулярно общаться на министерском уровне, включая личные встречи, по крайней мере, ежегодно.

В ходе переговоров США выразили недовольство введенными Китаем ограничениями для американских компаний, а также на экспорт галлия и германия.

Пекин со своей стороны И Пекин выразил "серьезную озабоченность" по поводу экспортных тарифов на китайские товары, введенные при президенте Дональде Трампе, которые продолжают действовать при Джо Байдене.

Китайская сторона также подняла вопрос о введенных США ограничениях на доступ к процессорным чипам и другим американским технологиям, дискриминационных субсидиях и санкциях в отношении китайских компаний.

При этом китайский министр заявил, что чрезмерно широкие требования США к вопросам национальной безопасности подрывают торговлю, честную конкуренцию и глобальные цепочки поставок.

По итогам первого дня переговоров Раймондо сказала журналистам, что США "привержены прозрачности в области соблюдения норм экспортного контроля", однако подчеркнула: "Мы не идем на компромисс и не ведем переговоров по вопросам национальной безопасности", - сказала она. - Но должен быть диалог, в ходе которого мы повышаем прозрачность".