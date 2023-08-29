Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Совет директоров 3M одобрил выплату $6 млрд по делу о берушах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров американской 3M Co., выпускающей более 60 тыс. наименований различных товаров, одобрил выплату $6 млрд для урегулирования претензий по делу о берушах, пишет The Wall Street Journal.

По словам информированных источников газеты, сумма будет выплачена в течение ряда лет. Ранее предполагалось, что компания выплатит около $5,5 млрд. Некоторые аналитики ожидали, что сумма составит $10-15 млрд.

Более 300 тыс. истцов, включая ветеранов вооруженных сил США, утверждают, что 3M и купленная ею в 2008 году Aearo Technologies выпустили дефектные беруши, которые не смогли защитить их слух от негативного воздействия шума.

3M заявляла, что беруши исправно выполняют свою функцию при использовании прошедшими соответствующий инструктаж.

В 2018 году холдинг согласился выплатить американскому правительству $9,1 млн для урегулирования претензий в том, что беруши, вопреки ощущениям, могут неплотно располагаться в ушном канале. Вскоре после этого на компанию начали подавать в суд ветераны.

Акции 3M дорожают на 0,4% на премаркете во вторник.

США 3M
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эстония задумалась о закрытии КПП "Койдула" на границе с Россией

Эстония задумалась о закрытии КПП "Койдула" на границе с Россией

Пакистанский суд постановил отложить исполнение приговора экс-премьеру Хану

Эстонские СМИ осудили премьера за отказ объяснить бизнес мужа в России

Эстонские СМИ осудили премьера за отказ объяснить бизнес мужа в России

Что случилось этой ночью: вторник, 29 августа

Глава Минкоммерции КНР выразил претензии американской коллеге по ряду вопросов

Глава Минкоммерции КНР выразил претензии американской коллеге по ряду вопросов

В палате представителей США потребовали документы по расследованию против сына Байдена

США ожидают соблюдения Венской конвенции в отношении вызванных на допрос в ФСБ дипломатов

США ожидают соблюдения Венской конвенции в отношении вызванных на допрос в ФСБ дипломатов

Ученые прогнозируют нехватку снега на половине горнолыжных курортов в Европе

Ученые прогнозируют нехватку снега на половине горнолыжных курортов в Европе

Байден в сентябре отправится с визитом во Вьетнам

Байден в сентябре отправится с визитом во Вьетнам

Трампу 6 сентября предъявят обвинения во вмешательстве в выборы в Джорджии

Трампу 6 сентября предъявят обвинения во вмешательстве в выборы в Джорджии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });