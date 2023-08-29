Совет директоров 3M одобрил выплату $6 млрд по делу о берушах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров американской 3M Co., выпускающей более 60 тыс. наименований различных товаров, одобрил выплату $6 млрд для урегулирования претензий по делу о берушах, пишет The Wall Street Journal.

По словам информированных источников газеты, сумма будет выплачена в течение ряда лет. Ранее предполагалось, что компания выплатит около $5,5 млрд. Некоторые аналитики ожидали, что сумма составит $10-15 млрд.

Более 300 тыс. истцов, включая ветеранов вооруженных сил США, утверждают, что 3M и купленная ею в 2008 году Aearo Technologies выпустили дефектные беруши, которые не смогли защитить их слух от негативного воздействия шума.

3M заявляла, что беруши исправно выполняют свою функцию при использовании прошедшими соответствующий инструктаж.

В 2018 году холдинг согласился выплатить американскому правительству $9,1 млн для урегулирования претензий в том, что беруши, вопреки ощущениям, могут неплотно располагаться в ушном канале. Вскоре после этого на компанию начали подавать в суд ветераны.

Акции 3M дорожают на 0,4% на премаркете во вторник.