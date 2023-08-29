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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Генконсул РФ в Алма-Ате Бобров ушел в отставку в связи с выходом на пенсию

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров завершил свою дипломатическую миссию в связи с достижением пенсионного возраста, кандидатура нового генконсула согласована еще в мае, сообщило Генконсульство во вторник.

"В связи с многочисленными недостоверными публикациями в недобросовестных СМИ сообщаем, что генеральный консул России в Алма-Ате Е.П. Бобров достиг 65 лет, и, в соответствии с законом Российской Федерации о государственной службе, закончил свою дипломатическую миссию, вышел в отставку и отбыл на Родину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Не стоит искать черную кошку в темной комнате, тем более, когда ее там нет", - добавили в генконсульстве.

Накануне официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадиаров сообщил, что Бобров завершил свою дипломатическую миссию и уехал из Казахстана. В свою очередь ряд СМИ связал отставку дипломата с его высказыванием о спаде использования русского языка и сокращении русскоязычных школ в Казахстане.

В Генконсульстве также подчеркнули, что кандидатуру нового генерального консула казахстанская сторона согласовала еще в мае текущего года.

Казахстан Алма-Ата Евгений Бобров
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