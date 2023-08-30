Deere увеличила квартальные дивиденды на 8% до $1,35 на акцию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров американской Deere & Co., крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования, одобрил повышение квартальных дивидендов на 8% до $1,35 на акцию с $1,25 на акцию.

Дивиденды будут выплачены 8 ноября 2023 года акционерам из реестра на 29 сентября, говорится в пресс-релизе Deere.

Акции компании прибавляют в цене 2,3% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость опустилась на 3,6%.