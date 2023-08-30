Белый дом заявил, что продолжит мешать попыткам поставлять оружие в Россию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США по-прежнему готовы принимать меры в случае, если какая бы то ни было страна будет поставлять оружие в Россию для его применения в ходе спецоперации на Украине, заявила в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжим отслеживать и противостоять попыткам передачи России вооружений", - сказала она на брифинге. Жан-Пьер добавила, что речь идет о любых странах, "которые были бы готовы поставлять оружие для его применения на Украине".