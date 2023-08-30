Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Белый дом заявил, что продолжит мешать попыткам поставлять оружие в Россию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США по-прежнему готовы принимать меры в случае, если какая бы то ни было страна будет поставлять оружие в Россию для его применения в ходе спецоперации на Украине, заявила в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжим отслеживать и противостоять попыткам передачи России вооружений", - сказала она на брифинге. Жан-Пьер добавила, что речь идет о любых странах, "которые были бы готовы поставлять оружие для его применения на Украине".

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период

Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период

Что произошло за день: среда, 30 августа

Пиво с изображением Карпина и Мостового выпустят в Испании

КНДР запустила баллистические ракеты

Лавров и Фидан обсудят 1 млн т зерна для Турции при финобеспечении Катара

Боррель предложил создать фонд для военной помощи Украине на 2024-2027 годы

Боррель предложил создать фонд для военной помощи Украине на 2024-2027 годы

Польша создала дополнительную оперативную группу на границе с Белоруссией

Жители столицы Габона вышли на улицы приветствовать путчистов

Жители столицы Габона вышли на улицы приветствовать путчистов

Лавров возглавит делегацию России на саммите G20

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });