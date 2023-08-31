Новым министром обороны Великобритании может стать Грант Шаппс

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пост главы Минобороны Великобритании может занять Грант Шаппс, занимающий в настоящее время должность министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, сообщает Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

"Ожидается, что Грант Шаппс станет новым министром обороны Великобритании в рамках перестановок, которые проводит премьер-министр Риши Сунак в правительстве", - информирует телеканал.

Ранее в четверг британский министр обороны Бен Уоллес подал премьер-министру Сунаку прошение об уходе с должности, и глава правительства принял отставку.

В июле этого года Уоллес заявил в интервью The Times, что осенью покинет пост министра обороны, не будет баллотироваться в парламент и уйдет из политики. Уоллес сообщил о своих планах Сунаку еще 16 июня.

"Я был бы счастлив, например, работать в баре (...). Иногда говорю себе, что надо бы заняться тем, что я люблю, например, работой, связанной с "Формулой-1" или со скачками. Хотелось бы заняться чем-то совершенно новым", - сказал Уоллес.

В июне сообщалось, что США отказались поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО после того, как Соединенное королевство приступило к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона.

Уоллес в 2005 году занял место в британском парламенте. В 2005-2010 гг. он был членом комитета парламента по делам Шотландии. В 2015 году его назначили заместителем министра по делам Северной Ирландии. Затем, в 2019 году, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назначил Уоллеса главой Минобороны.